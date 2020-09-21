Гости свадьбы в Москве перепутали адрес кафе и устроили драку со стрельбой

16:59
Фото: скриншот видео телеграм-канала "112"
Конфликт со стрельбой произошел в московском кафе в Востряковском проезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ссора между двумя группами людей, по данным источника, произошла из-за того, что гости свадьбы перепутали заведения и, войдя не в то кафе, поругались с отдыхающими там людьми.
"Гости, которые приехали на свадьбу в состоянии алкогольного опьянения, перепутали адрес кафе и ворвались в соседнее заведение. Там у них возник конфликт с отдыхающими, который завершился на улице массовой дракой со стрельбой", – заявил собеседник информагентства.
В результате столкновения никто не пострадал. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые доставили в отдел десятерых человек для уточнения обстоятельств произошедшего.
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