Пять футбольных фанатов получили условные сроки за драку в Москве

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Басманный районный суд столицы приговорил к срокам от 2,5 до 3,5 года условно пятерых футбольных болельщиков, которые стали участниками драки с гибелью человека на Курском вокзале в июле 2018 года.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда, приговор вынесен в отношении Антона Байкова, Семена Миханова, Валерия Филиппова, Тимура Хидирова и Александра Якушева.

В зависимости от своих действий они признаны виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, хулиганстве и побоях.

Ранее другие участники драки получили сроки от шести до 11 лет колонии строгого режима. Среди осужденных лидер фанатской группировки ЦСКА Дмитрий Денисов, а также Алексей Жуманов, Иван Стеняев, Михаил Милевский.

Инцидент произошел в июле 2018 года на Курском вокзале во время стоянки поезда Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

В результате конфликта между двумя группами мужчин 30-летнему пассажиру поезда были причинены повреждения, от которых он скончался.