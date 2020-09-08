Четыре футбольных фаната получили до 11 лет колонии за драку в Москве

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Басманный районный суд Москвы приговорил к срокам от шести до 11 лет колонии строгого режима четырех футбольных болельщиков.

Как говорится на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, дело рассматривалось с участием коллегии присяжных.

Среди осужденных лидер фанатской группировки ЦСКА Дмитрий Денисов, а также Алексей Жуманов, Иван Стеняев, Михаил Милевский.

Они признаны виновными в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Инцидент произошел в июле 2018 года на Курском вокзале во время стоянки поезда Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

В результате конфликта между двумя группами мужчин 30-летнему пассажиру поезда были причинены повреждения, от которых он скончался.