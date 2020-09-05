Семь фанатов "Локомотива" задержали из-за драки с болельщиками "Зенита" в Москве – СМИ

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Семь болельщиков московского "Локомотива" были задержаны в столице в связи с нападением на фанатов "Зенита", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что скоро им изберут меру пресечения. Задержанные фанаты "Локомотива" подозреваются по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Источник сообщил, что одним из задержанных является бывший сотрудник "Локомотива" Алексей Ерунов. В 2016 году во время чемпионата Европы он принимал участие в стычках фанатов в Марселе. Также он входил в список лиц, которым запрещено посещать матчи Чемпионата мира в 2018 году.

Сообщается, что инцидент произошел 30 августа после матча между "Локомотивом" и "Зенитом". Никто из пострадавших не стал обращаться в больницу.

Сам матч завершился со счетом 0:0. Лучшим игроком встречи признали центрального защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуку.