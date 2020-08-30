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Спорт

18:51

"Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче шестого тура РПЛ

спорт

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Матч шестого тура Тинькофф – Российской премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" закончился со счетом 0:0.

Лучшим игроком встречи, которая прошла на "РЖД-Арене", был признан защитник московского клуба Ведран Чорлука.

"Зенит" занял второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в шести матчах. "Локомотив" идет седьмым, имея в активе восемь очков после шести встреч. Лидером остается столичный "Спартак" с 14 очками.

В следующем туре подопечные Сергея Семака дома примут тульский "Арсенал", а "Локомотив" в гостях встретится с "Ростовом". Обе встречи состоятся после паузы на игры национальных сборных.

Ранее сообщалось, что "Спартак" возглавил таблицу РПЛ впервые за три года. Встреча с тульским "Арсеналом" завершилась со счетом 2:1.

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