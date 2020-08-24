"Спартак" наказан закрытием фанатской трибуны из-за поведения болельщиков

Фото: Агентство "Москва"/Роман Кульгускин
Московский "Спартак" наказали закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской Премьер-лиги (РПЛ). Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) из-за оскорбительных кричалок болельщиков в адрес вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме. Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
"Заслушали представителя офицера по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина, представителя "Спартака", изучили видеозаписи. Приняли решение запретить допуск зрителей на трибуну В на одну домашнюю игру, оштрафовали клуб на 300 тысяч рублей", – цитирует его РИА Новости.
По словам Григорьянца, в соответствии с регламентом на трибуне В могут присутствовать женщины и дети.
Встреча команд завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. На 10-й минуте Мурило вывел железнодорожников вперед, на 53-й минуте счет сравняли, отличился Джордан Ларссон. Александр Соболев забил победный угол на 81-й минуте.
"Спартак" с 8 очками вышел на второе место в турнирной таблице. "Локомотив" с 7 очками находится на 4-м месте. Первые в следующем домашнем матче РПЛ примут тульский "Арсенал", игра запланирована на 29 августа.
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