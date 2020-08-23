"Уфа" может сняться с чемпионата РПЛ из-за судейства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб не исключает вероятность снятия с чемпионата России. Об этом сообщает "Газета.ру".

Причиной возможных действий является судейство матча "Уфа" – "Ростов". Он прошел в пользу последних. Башкирский клуб уступил со счетом 0:1.

"То, как работал Валерий Вилков (судья) – отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче "Спартак" – "Сочи". Сегодня будем обсуждать возможность снятия с чемпионата", – сказал Мурзагулов.

Кроме этого, он потребовал, чтобы судью Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства.

Ранее "Зенит" переиграл "Тамбов" в матче 4-го тура Российской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 4:1.

