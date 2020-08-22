"Урал" обыграл "Краснодар" в матче 4-го тура РПЛ

Фото: vk.com/fc_ue
"Урал" обыграл "Краснодар" в матче 4-го тура Российской премьер лиги. Встреча, состоявшаяся на "Екатеринбург Арене", завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Вячеслав Подберезкин. Накануне он перешел в "Урал" из "Рубина". За новую команду Подберезкин забил первым же ударом, и это его первый гол за последние два года.
На 54 минуте с поля был удален бразильский защитник "Краснодара" Кайо. Победа "Урала" стала первой в сезоне 2020/2021 национального первенства.
Благодаря выигрышу екатеринбургский клуб поднялся на 8-е место в РПЛ с 5 очками в активе. Ранее они сыграли вничью с московским "Локомотивом". "Краснодар" пока остался на 4-м месте с 6 баллами.
Ранее "Краснодар" переиграл "Арсенал" со счетом 2:0. Однако главный тренер Мурад Мусаев остался недовольным работой судейской бригады. По его мнению, арбитры не замечали явных нарушений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: