"Урал" обыграл "Краснодар" в матче 4-го тура РПЛ

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"Урал" обыграл "Краснодар" в матче 4-го тура Российской премьер лиги. Встреча, состоявшаяся на "Екатеринбург Арене", завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Вячеслав Подберезкин. Накануне он перешел в "Урал" из "Рубина". За новую команду Подберезкин забил первым же ударом, и это его первый гол за последние два года.

На 54 минуте с поля был удален бразильский защитник "Краснодара" Кайо. Победа "Урала" стала первой в сезоне 2020/2021 национального первенства.

Благодаря выигрышу екатеринбургский клуб поднялся на 8-е место в РПЛ с 5 очками в активе. Ранее они сыграли вничью с московским "Локомотивом". "Краснодар" пока остался на 4-м месте с 6 баллами.

Ранее "Краснодар" переиграл "Арсенал" со счетом 2:0. Однако главный тренер Мурад Мусаев остался недовольным работой судейской бригады. По его мнению, арбитры не замечали явных нарушений.