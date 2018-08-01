Арестован еще один участник драки на Курском вокзале

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Мещанский суд Москвы санкционировал арест еще одного участника драки на Курском вокзале, в результате которой погиб футбольный болельщик. Стычка произошла между фанатами ЦСКА из столицы и Санкт-Петербурга в ночь на 27 июля.

"По ходатайству следователя суд до 27 сентября заключил под стражу Тимура Хидирова", – цитирует представителей суда "Интерфакс".

Всего под стражей находятся четыре человека. Арестованы лидер фанатской группы ЦСКА "Еinfach Jugend" Дмитрий Денисов, болельщик Семен Миханов и Антон Байков. Денисова и Хидирова обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по сговору, Миханову и Байкову инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и хулиганство.

Драка случилась после матча за Суперкубок России, прошедшего в Нижнем Новгороде. В ходе конфликта пострадали еще двое пассажиров поезда, один из которых с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. В СК уточнили, что инцидент произошел на бытовой почве, а некоторые его участники находились в состоянии алкогольного опьянения.