Избившие до смерти фаната ЦСКА на Курском вокзале перепутали "своих" с "оппонентами"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники драки на Курском вокзале, в которой погиб 30-летний житель города Клинцы Брянской области Игорь Соколовский, перепутали фанатов ЦСКА с болельщиками других футбольных клубов. Об этом рассказал источник, который знаком с ходом событий происшествия, передает Агентство "Москва".

"Шли две группы. Ребята подумали, что перед ними "оппоненты". Перед столкновением никто обозначать клубную принадлежность фанатскими кричалками не стал. Один капу вставил, поэтому началась драка", – поделился источник.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд арестовал до 27 сентября двух участников драки – Семена Миханова и Дмитрия Денисова, а Антона Байкова заключили на тот же срок под домашний арест.

Миханову и Байкову обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть, и хулиганстве. В свою очередь, Денисова пока что только подозревают в хулиганстве.

В фанатских кругах говорят, что Денисов связан с футбольным объединением фанатов ЦСКА Еinfach Jugend ("Простые парни").

Драка произошла в ночь на 27 июля во время стоянки пассажирского поезда Санкт-Петербург – Нижний Новгород. Во время драки 30-летний мужчина погиб на месте, еще двое пассажиров поезда пострадали.