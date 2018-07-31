Суд арестовал учинивших драку на Курском вокзале фанатов

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон
Двух фанатов ЦСКА, которые учинили драку на Курском вокзале, где погиб 30-летний уроженец города Клинцы Брянской области Игорь Соколовский арестовали. Такое решение вынес Мещанский суд столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
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Семена Миханова и Дмитрия Денисова арестовали до 27 сентября.
Еще одного молодого человека отправили под домашний арест до этого же числа.
Арестованных обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Денисова пока подозревают только в хулиганстве.
По данным следствия, инцидент произошел ночью 27 июля около поезда № 59 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, когда состав находился на стоянке. В результате конфликта между двумя группами молодых людей 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, некоторые участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения.
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