Суд не стал арестовывать устроивших драку фанатов "Локомотива"

Фото: телеграм-канал Baza

Измайловский районный суд столицы не стал арестовывать четверых задержанных болельщиков столичного "Локомотива" по делу о драке с фанатами "Зенита".

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда, мера пресечения судом не была избрана.

Семеро мужчин были задержаны по подозрению в хулиганстве после инцидента 30 августа. Следствие ходатайствовало об аресте четверых предполагаемых участников драки.

Ранее сообщалось, что одним из задержанных является бывший сотрудник "Локомотива" Алексей Ерунов.

Драка произошла после футбольного матча "Локомотива" и "Зенита" в Москве. Фанаты столичного клуба атаковали кафе, где находились болельщики из Санкт-Петербурга.

Отмечалось, что никто, кроме владельца заведения на улице Халтуринская, в полицию заявлений не писал. Кроме того, пострадавшие не стали обращаться в больницу.