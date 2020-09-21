Пять человек ранены после нападения мужчины с ножом на юге Китая

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Пять человек госпитализированы после нападения мужчины с ножом на юге Китая, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вблизи детского сада и школы в городе Гуанчжоу. По предварительным данным, среди пострадавших четыре учащихся начальной школы и один – детского сада.

Три ребенка получили легкие ранения, двое – госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Среди пострадавших есть женщина, которая обратилась в больницу самостоятельно. Нападавшего также с ранениями доставили в больницу.

Ранее в Китае учитель до смерти избил 10-летнюю ученицу. Причиной послужили неверные ответы школьницы на вопросы преподавателя.

Во время инцидента он наносил удары по голове ребенка, а также ставил школьницу на колени перед всем классом. Она была госпитализирована и позднее скончалась в больнице.