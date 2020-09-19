В Китае учитель до смерти избил 10-летнюю школьницу за неправильный ответ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Китае учитель до смерти избил 10-летнюю ученицу. По данным газеты The Daily Star, причиной послужили неверные ответы школьницы на вопросы преподавателя.

Известно, что мужчина работает в школе учителем математики. Сообщается также, что во время инцидента он наносил удары по голове ребенка, а также ставил школьницу на колени перед всем классом.

Впоследствии ученица почувствовала себя плохо. Она была госпитализирована. Позднее в больнице девочка скончалась.

По факту случившегося полиция начала проверку.

Ранее в Китае мужчина с ножом ранил четырех школьников. Все пострадавшие были госпитализированы.

2 сентября в Аргентине преподаватель умерла во время лекции в Zoom. Сообщалось, что женщине на занятии стало плохо, она начала задыхаться.