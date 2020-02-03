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Москва 24

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Общество

19:58

СК начал проверку после гибели подростка в Подмосковье

происшествия общество дети

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Подмосковье следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летнего подростка. Об этом проинформировали в пресс-службе следственного управления СК России по Московской области.

Инцидент произошел в Наро-Фоминском городском округе 1 февраля. В реанимации городской больницы во время оказания медпомощи скончался подросток.

"По данному факту следственным отделом по Наро-Фоминску организовано проведение доследственной проверки. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка. Устанавливаются все очевидцы, проводятся опросы", – сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, мальчика обнаружили на улице около полуночи, он был без сознания. Согласно заключению эксперта, смерть наступила из-за отравления неизвестным ядом. С места происшествия был изъят баллончик с освежителем воздуха.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье младенец умер от снотворного, подсыпанного в еду. Отец покормил новорожденного смесью из бутылочки и ушел в другую комнату. Спустя некоторое время мальчик скончался.

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