В Подмосковье младенец умер от снотворного, подсыпанного в смесь

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Следователи в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в том, что он по неосторожности отравил своего четырехмесячного сына снотворным. Об этом рассказала представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла летом. Отец покормил новорожденного смесью из бутылочки и ушел в другую комнату. Спустя некоторое время мальчик умер. Эксперты установили, что причиной смерти ребенка стало острое отравление снотворным веществом. Остатки снотворного были обнаружены в бутылочке с детским питанием.

"Родственники ребенка сообщили, что отец мальчика принимал снотворные препараты для успокоения и сна, а также подсыпал их супруге", – отметили в СК.

В ближайшее время суд решит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мать постирала в стиральной машине новорожденного ребенка. У женщины начались преждевременные роды. После этого она запихнула ребенка в машинку и запустила ее. В результате малышка погибла.

