Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

26 января, 20:56

Женщина постирала младенца в машинке в Свердловской области

происшествия общество дети

Фото: depositphotos/sbotas

В Свердловской области мать постирала в стиральной машине новорожденного ребенка. Об этом информирует портал E1.RU.

Страшный инцидент произошел в Талице. Отмечается, что у женщины начались преждевременные роды. После этого она запихнула ребенка в машинку и запустила ее. В результате малышка погибла.

Сама мать утверждает, что младенец уже родился мертвым, однако местные жители уверены в том, что девочка появилась на свет живой.

Известно, что у женщины трое детей. На учете она не стоит. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет решаться вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее жительницу Урала, которая спрятала убитого ребенка в мусорке, признали невменяемой. Она родила здорового мальчика в квартире одного из домов, после чего задушила ребенка поясом от халата, завернула его в полимерный пакет и выбросила в мусорный контейнер.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика