Женщина постирала младенца в машинке в Свердловской области

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В Свердловской области мать постирала в стиральной машине новорожденного ребенка. Об этом информирует портал E1.RU.

Страшный инцидент произошел в Талице. Отмечается, что у женщины начались преждевременные роды. После этого она запихнула ребенка в машинку и запустила ее. В результате малышка погибла.

Сама мать утверждает, что младенец уже родился мертвым, однако местные жители уверены в том, что девочка появилась на свет живой.

Известно, что у женщины трое детей. На учете она не стоит. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет решаться вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее жительницу Урала, которая спрятала убитого ребенка в мусорке, признали невменяемой. Она родила здорового мальчика в квартире одного из домов, после чего задушила ребенка поясом от халата, завернула его в полимерный пакет и выбросила в мусорный контейнер.