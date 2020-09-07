Мужчина с ножом ранил четырех школьников в Китае

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Четыре учащихся средней школы пострадали в результате нападения мужчины с ножом в Китае. Об этом передает информационный портал Sina.

Известно, что инцидент произошел в понедельник утром вблизи одного из учебных заведений города Чжанцзяцзе в провинции Хунань.

Получившие ранения ученики были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Подозреваемый в нападении был задержан сотрудниками полиции. Причины случившегося уточняются.

Ранее в Аргентине преподаватель умерла во время лекции в Zoom. Инцидент произошел в среду, 2 сентября.