В Аргентине преподаватель умерла во время лекции в Zoom

07:52
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В Аргентине преподаватель Паола де Симоне из университета де ла Эмпреса умерла во время проведения лекции в сервисе Zoom. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Clarin.
Известно, что происшествие случилось в среду, 2 сентября.
Как пишет издание, во время лекции преподавателю стало плохо, она начала задыхаться. Студенты через конференц-связь попытались узнать адрес Де Симоне для вызова скорой помощи. Женщина не смогла его назвать.
Через некоторое время Де Симоне потеряла сознание и скончалась.
Отмечается, что ранее преподаватель сообщала в социальных сетях о том, что у нее имелись симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. При этом точная причина смерти женщины не называется.
Ранее в хабаровской школе умер 11-летний ребенок. Сообщалось, что еще до начала занятий он почувствовал себя плохо и потерял сознание.
3 июня ребенок умер на зарядке в детском лагере в Амурской области. Трагедия случилась в детском оздоровительном центре "Колосок".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: