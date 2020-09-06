В Аргентине преподаватель умерла во время лекции в Zoom

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Аргентине преподаватель Паола де Симоне из университета де ла Эмпреса умерла во время проведения лекции в сервисе Zoom. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Clarin.

Известно, что происшествие случилось в среду, 2 сентября.

Как пишет издание, во время лекции преподавателю стало плохо, она начала задыхаться. Студенты через конференц-связь попытались узнать адрес Де Симоне для вызова скорой помощи. Женщина не смогла его назвать.

Через некоторое время Де Симоне потеряла сознание и скончалась.

Отмечается, что ранее преподаватель сообщала в социальных сетях о том, что у нее имелись симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. При этом точная причина смерти женщины не называется.

Ранее в хабаровской школе умер 11-летний ребенок. Сообщалось, что еще до начала занятий он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

3 июня ребенок умер на зарядке в детском лагере в Амурской области. Трагедия случилась в детском оздоровительном центре "Колосок".