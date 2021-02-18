Семь человек ранены в результате стрельбы в США – СМИ

Фото: EPA/TASS/TRACIE VAN AUKEN

Семь человек получили ранения в ходе стрельбы в Филадельфии, штат Пенсильвания. Об этом информирует телеканал ABC.

По данным СМИ, стрельба случилась в районе автовокзала в среду, 17 февраля. Полицейским удалось задержать одного человека. У него нашли две единицы оружия.

Причины стрельбы на данный момент не установлены. Информации о состоянии раненых не приводится.

Ранее 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых в США. Инцидент случился утром в среду, 3 февраля, в городе Лафайетт.

Эксперты Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию отметили резкий рост числа убийств в стране в 2020 году. В частности, количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%.