95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых в США

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Стрельба произошла в доме престарелых в США. Об этом сообщает телеканал Denver Channel.

Известно, что инцидент случился утром в среду, 3 февраля, в городе Лафайетт, штат Колорадо. 95-летний постоялец дома престарелых открыл стрельбу и тяжело ранил одного из сотрудников учреждения.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские. Правоохранители обнаружили подозреваемого в его комнате. Отмечается, что при задержании мужчина не оказывал сопротивления.

Раненый сотрудник дома престарелых был госпитализирован. Сообщается, что он находится в критическом состоянии.

Полицейские установили, что подозреваемый произвел лишь один выстрел из небольшого пистолета. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в США в 2020 году произошел резкий рост числа убийств. Эксперты отмечали, что подобных прецедентов не было в современной истории страны

В частности, 29 сентября 2020 года несколько человек погибли при стрельбе с участием полицейских в США. Трагедия произошла в городе Салем в штате Орегон.