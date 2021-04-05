В России могут появиться браслеты для людей, страдающих деменцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России могут появиться специальные браслеты для идентификации людей, страдающих проблемами с памятью, а также для маленьких детей. Об этом рассказал руководитель направлений "Обучение" и "Лес на связи", координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов в ходе круглого стола в Общественной палате.

"Мы сделаем так, что вы сможете взять безопасность с собой и поделиться ею со своими близкими. Островок безопасности будет всегда с теми, кому он необходим, на запястье руки... Мы предлагаем системное решение этой проблемы – специальный браслет с технологией NFC и QR-кодом. Назначение браслета – это хранение данных о владельце и контактов его близких", – цитирует Леонова РИА Новости.

Он привел данные МВД, согласно которым в России ежегодно пропадает порядка 180 тысяч человек. При этом 20 тысяч сейчас находятся в медучреждениях, но не могут предоставить информацию о себе, представляясь девичьей фамилией или фамилией друзей.

Леонов добавил, что браслеты могут хранить не только информацию об имени пропавшего и контакты близких, но и сведения о заболеваниях и лекарствах, которые человеку необходимо принимать.

В группе риска дети, пожилые люди, страдающие деменцией или иными нарушениями.

"Родители очень волнуются за маленьких детей. И у нас порядка 10% тех, кто поступает, – это дети разные. Бывает и три года дети, и два года, и даже 14 лет есть заблудившиеся дети", – отметил Леонов.

Заместитель руководителя проектного департамента исполкома ОНФ Альберта Зульхарнеева сообщила, что разработка браслетов уже началась. Запустить проект в пилотном режиме планируют в Москве, после чего опыт распространится на другие регионы.

Предполагается, что детям и пожилым людям, у которых есть семьи, браслеты будут покупать родственники. Одиноких пенсионеров устройствами обеспечат органы соцзащиты.

Ранее сообщалось о сотрудничестве проекта "Активный гражданин" с добровольческим поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт". Зарегистрированные в проекте пользователи получают ориентировки на пропавших, что упрощает работу волонтеров.