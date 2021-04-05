В "Лиза Алерт" рассказали, сколько людей ежегодно теряется в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России ежегодно пропадает порядка 180 тысяч человек, около 20 тысяч из них не удается найти. Об этом рассказал координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.

"В группе риска находятся дети, пожилые люди, в том числе страдающие деменцией, ментальными нарушениями. Более 20 тысяч так и не находятся. Вероятно, многие из них находятся в больницах уже с другими именами. Как правило, это люди, страдающие деменцией", – отметил он.

Леонов добавил, что 7,2 тысячи заявок о пропаже пожилых людей было отработано только за прошлый год. Мертвыми были найдены 850 из них.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что "Активный гражданин" с 2014 года помогает в поиске пропавших людей. В проекте зарегистрированы 4,5 миллиона пользователей, и те из них, кто живет или работает в зоне поиска пропавшего человека, получают информацию о нем.