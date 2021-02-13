В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по троеборью Александр Блинов

Олимпийский чемпион 1980 года в конном троеборье Александр Блинов пропал в Подмосковье.

Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", он выехал 9 февраля из деревни Андреевское Можайского района и с тех пор его местонахождение неизвестно.

"Полиция продолжает работу по поиску пропавшего. Результатов пока нет", – сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Можайского городского округа.

Блинов является олимпийским чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.

Ранее в Подмосковные спасатели вынесли на носилках из леса 75-летнего пенсионера, которого искали трое суток.