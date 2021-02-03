Три школьницы пропали в Ивановской области

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Три девочки из Ивановской области ушли в школу и не вернулись домой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

"Полиция просит граждан оказать содействие в установлении местонахождения трех несовершеннолетних школьниц: две девочки 2009 года рождения и одна – 2010 года рождения. Все три девочки сегодня утром ушли в школу и до настоящего времени не вернулись", – сообщили в МВД.

Уточняется, что вместе с сотрудниками полиции школьниц ищут волонтеры отряда "Лиза Алерт". По факту произошедшего организована доследственная проверка.

В сентябре прошлого года в центре Москвы пропала 12-летняя девочка. В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело, которое было поставлено на особый контроль столичной прокуратурой. Через два дня ее нашли живой.