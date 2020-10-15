Полиция Москвы опубликовала приметы потерявшейся 12-летней девочки

Фото: СК РФ

Полиция Москвы опубликовала приметы потерявшей на западе столицы 12-летней девочки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Отмечается, что 14 октября она ушла из дома на Филевском бульваре в районе 15:00. В сообщении говорится, что ее рост составляет 155 сантиметров, а телосложение худощавое. Кроме того, были указаны такие приметы, как темно-русые волосы и карие глаза.

"Была одета в куртку темно-синюю с капюшоном, штаны темно-зеленые спортивные, черные кроссовки с белой подошвой. С собой желтый пакет", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах призвали обратиться в полицию по телефонам 02, 8 (495) 690-44-51 в случае наличия какой-либо информации о пропавшей.

Ранее в центре Москвы пропала 12-летняя девочка. В последний раз ее видели 21 сентября в 5-м Монетчиковском переулке. В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело, которое было поставлено на особый контроль столичной прокуратурой. Через два дня ее нашли живой и здоровой.