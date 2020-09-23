Пропавшую в столице 12-летнюю школьницу нашли живой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школьница, пропавшая во вторник в центре столицы, найдена живой и здоровой. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

"В настоящее время местонахождение девочки установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", – сказала Иванова Агентству "Москва".

Она добавила, что расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

21 сентября школьница 2008 года рождения вышла из учебного заведения в 5-м Монетчиковском переулке и скрылась в неизвестном направлении.

Для ее поиска создали оперативный штаб. К работе были привлечены криминалисты, сотрудники МВД и волонтеры.

Мать 12-летней девочки предположила, что пропажа может быть связана с тем, что ребенок не хотел переезжать с дачи в Москву.