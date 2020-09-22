Родные пропавшей в Москве девочки рассказали об отношениях в семье

Мать и отчим пропавшей в Москве 12-летней девочки рассказали о случившемся

Родные пропавшей в Москве 12-летней школьницы, дочери дизайнера Надежды Славиной, рассказали об отношениях в семье. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По словам отчима девочки Даниила Данилова, между ним и ребенком была дружба.

"Общались хорошо, дружили. [Последний раз видел девочку] в субботу, 19 сентября это было. Мы катались на самокатах, поели в "Макдоналдсе", как бы все было отлично", – заявил мужчина.

Надежда Славина при этом отметила, что связывает исчезновение дочери с возможными новыми знакомствами ребенка на даче.

"Диана жила с нами, на Новый год мы ездили в отпуск, вернулись прямо перед COVID. Весь COVID мы были за городом. В конце дачного сезона мы отпустили ненадолго к бабушке, там, возможно, у нее какие-то новые знакомства произошли, мы не знаем", – рассказала мать пропавшей школьницы.

Женщина предположила, что пропажа ребенка может быть связана с тем, что девочка не хотела переезжать с дачи в Москву.

Фото: lizaalert.org

По факту пропажи ребенка Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Оно классифицировано по статье "Убийство малолетнего".

"21 сентября малолетняя Диана Жулина 2008 года рождения вышла из школы, расположенной в центре Москвы, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. В настоящее время создан оперативный штаб", – рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Прокуратура Москвы взяла под контроль ход и результаты расследования дела о пропаже 12-летней девочки. В ведомстве подчеркнули, что при необходимости будут задействованы меры прокурорского реагирования.

За ситуацией также следит детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Она заявила, что к исчезновению ребенка могут быть причастны неустановленные взрослые, но подчеркнула, что приоритетом остается найти девочку.

По некоторым данным, 12-летняя школьница перед тем, как уйти из школы, оставила однокласснику записку и свой мобильный телефон без сим-карты.

Кроме того, одна из ее подруг заявила следователям, что Диана часто жаловалась на то, что ее якобы не любят в семье. В полиции полагают, что девочка могла планировать побег уже несколько лет. Мать Дианы также отмечала, что ребенок мог не выдержать стресса из-за серьезных жизненных изменений, в том числе смерти отца.

К поискам пропавшего ребенка подключились добровольцы движения "Лиза Алерт", также выразили готовность присоединиться к розыску и неравнодушные со всей Москвы.

Уточняется, что девочка была одета в куртку цвета хаки, темные штаны, темные кроссовки и темную кепку. В руках у нее был черный пакет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении, просьба сообщить по телефонам 02 или 8-495-690-44-51.

