Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с пропажей 12-летней школьницы

16:55
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Ситуацию с пропажей 12-летней девочки в Москве взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Об этом передает ТАСС.
Сейчас известно, что в связи с пропажей школьницы возбуждено уголовное дело об убийстве. 21 сентября девочка вышла из школы, находящейся в центре Москвы. До сих пор местонахождение ребенка неизвестно.
"Я сейчас держу связь со Следственным комитетом, который возбудил уголовное дело. По моему мнению, во всех бедах с детьми всегда виноваты взрослые, но сейчас не будем искать виноватых, потому что первое, что нужно делать, – это найти девочку", – сообщила Ярославская.
Омбудсмен уточнила, что будет поддерживать контакт со всеми, чья помощь нужна в поисках девочки.
Ранее следователи просили всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, обратиться в дежурную службу ГСУ СК по Москве по телефону 8 (495) 690-44-51.
В Москве разыскивают пропавшую 12-летнюю девочку
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