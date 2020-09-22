Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с пропажей 12-летней школьницы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ситуацию с пропажей 12-летней девочки в Москве взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Об этом передает ТАСС.

Сейчас известно, что в связи с пропажей школьницы возбуждено уголовное дело об убийстве. 21 сентября девочка вышла из школы, находящейся в центре Москвы. До сих пор местонахождение ребенка неизвестно.

"Я сейчас держу связь со Следственным комитетом, который возбудил уголовное дело. По моему мнению, во всех бедах с детьми всегда виноваты взрослые, но сейчас не будем искать виноватых, потому что первое, что нужно делать, – это найти девочку", – сообщила Ярославская.

Омбудсмен уточнила, что будет поддерживать контакт со всеми, чья помощь нужна в поисках девочки.

Ранее следователи просили всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, обратиться в дежурную службу ГСУ СК по Москве по телефону 8 (495) 690-44-51.