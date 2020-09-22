Прокуратура взяла на контроль расследование дела о пропаже девочки в центре Москвы

19:56
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Прокуратура столицы поставила на особый контроль ход и результаты расследования пропажи 12-летней девочки в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Прокурору Центрального административного округа Москвы поручено выяснить все обстоятельства, причины и условия произошедшего, проверить исполнение законодательства о несовершеннолетних, при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Во вторник, 22 сентября, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи школьницы. Последний раз на данный момент ее видели в 5-м Монетчиковском переулке накануне, 21 сентября.
Ситуацию взяла на контроль омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Она заявила, что контактирует с представителями Следственного комитета.
Для поисков ребенка создан оперативный штаб, привлечены криминалисты ГСУ СК по Москве, оперативные сотрудники столичного главка МВД и волонтеры. Те, кто располагает данными о пропавшем ребенке, могут обратиться на горячую линию по телефону 8 (495) 690-44-51.
В Москве разыскивают пропавшую 12-летнюю девочку
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