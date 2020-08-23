14-летняя девочка пропала в подмосковном Чехове

В Чехове пропала 14-летняя девочка

В подмосковном Чехове пропала 14-летняя девочка, передает телеканал Москва 24. Вечером она ушла гулять в поселке Столбовая и не вернулась.

У пропавшей русые волосы и карие глаза. Ее рост 164 сантиметра. Когда она выходила, на ней была белая футболка с изображением кролика "Багз Банни", белые шорты в розовую полоску и белые кеды.

Всех, кто видел подростка, просят звонить по короткому номеру 112 или на телефон поискового отряда Лиза Алерт 8 (800) 700-54-52.

Ранее потерявшегося в Подмосковье слабослышащего ребенка нашли мертвым. Тело 10-летнего мальчика обнаружили в Рузском водохранилище.