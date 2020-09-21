Тело пропавшего полгода назад ученого нашли в Новосибирске

06:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Новосибирске найдено тело пропавшего полгода назад ученого. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что 87-летний доктор технических наук Геннадий Кулаков вечером 3 марта текущего года ушел с работы и пропал.
По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, тело ученого удалось обнаружить только сейчас. Труп находился недалеко от Южного кладбища в Советском районе города.
"Обнаружено тело с гнилостными изменениями. При погибшем имелась записка с данными, которые позволили предположить, что данное лицо является Геннадием Кулаковым", – рассказали в СК.
Там отметили, что Кулаков всегда носил данную записку с собой на случай пропажи.
Точная причина смерти ученого пока не установлена. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сотрудники правоохранительных органов нашли тело мужчины в заваленной мусором квартире пропавших пенсионеров в Петербурге. Об этом рассказал источник в силовых структурах.
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