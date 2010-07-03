Что известно о похитителе первоклассника во Владимирской области

Во Владимирской области полиция нашла живым семилетнего мальчика, который пропал полтора месяца назад. Все это время его удерживали в подвале дома. Подозреваемый в похищении ребенка мужчина был задержан. По данным регионального омбудсмена, он психически нездоров. Рассказываем, что известно о происшествии, а также в каком состоянии находится мальчик.



Затолкал в машину и увез

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

В понедельник, 28 сентября, семилетний мальчик возвращался из школы в Камешковском районе Владимирской области, но так и не дошел до дома. По данным следствия, в этот день в деревню Горки прибыл на автомобиле 26-летний мужчина. Он увидел мальчика возле пруда, остановился и начал с ним беседу.

После чего мужчина посадил ребенка в автомобиль и отвез его в деревню Макариху, находящуюся в 20 километрах от Горок. Он удерживал мальчика в подвале на протяжении полутора месяцев, пока первоклассника не освободили оперативники.

Сейчас жизни ребенка уже ничего не угрожает, его вернули родителям. Отец мальчика Александр Роговцев рассказал, что сына насильно посадили в машину.





Александр Роговцев отец мальчика Как рассказал сын, мужчина его затолкал в машину. Человека, у которого он находился, мы не знаем. Знаем, что человек не очень хороший, говорят, что он психически нездоров.

В поисках были задействованы представители МВД, МЧС, Следственного комитета, администрации района и области, волонтеры. В октябре объявили о вознаграждении в размере 1 миллиона рублей за помощь в розыске.



Фото: соцсети

По данным МВД, в итоге местонахождение ребенка удалось обнаружить благодаря сотрудничеству с зарубежными коллегами по каналам Интерпола. Они сообщили о публикациях в даркнете, где говорилось о мужчине, который удерживает у себя дома маленького мальчика. Данные подтвердились.

Чтобы освободить мальчика, оперативникам пришлось захватить дом предполагаемого похитителя. По словам отца ребенка, в этот момент в доме находился еще один мужчина. Подозреваемый был задержан, с ним работают следователи. На месте происшествия также работают криминалисты.



Задержанный психически нездоров

В Сети появилось видео задержания похитителя мальчика, пропавшего под Владимиром

Похититель держал ребенка в доме на самой окраине деревни, поэтому мальчика никто не видел, рассказал отец первоклассника. "По отношению к нам мы не заметили у него никаких изменений, но он испуганный был. Проходил захват, и он испугался. Его держали в самом доме, это глухая деревня, дом практически последний, на отшибе", – пояснил мужчина.



После освобождения родители отвезли сына домой в поселок Горки. Там он поел сладостей, выпил чая и быстро уснул. Отец отметил, что в ближайшее время мальчик будет находиться дома, вопрос о посещении школы пока не обсуждался. Первоклассник также прошел обследование в районной больнице.





Александр Роговцев отец мальчика Врачи сказали, что у сына все хорошо. Здоров, вес не потерял, нормальный ребенок, бросился нам на шею, сел на папу с мамой, счастливый ребенок. Мы верили, что его найдем.

По сообщениям СМИ, всего в семье четверо сыновей, похищенный мальчик является самым младшим.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев сообщил, что у задержанного мужчины есть проблемы с психикой. "Это психически нездоровый человек, пока только это известно", – заявил омбудсмен.

По данным информационного портала Life, подозреваемый уже не в первый раз похищает детей. Год назад он якобы украл другого мальчика. Но мужчине удалось избежать ответственности, так ему диагностировали шизофрению. Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что подозреваемый давно питал нездоровый интерес к маленьким мальчикам.

Отмечается, что в этот раз мужчина удерживал первоклассника в подвале и якобы лишь на второй месяц плена позволил подняться на первый этаж своего дома. По сведениям источника, подозреваемый не насиловал мальчика, но развращал, например показывал порно и занимался при нем самоудовлетворением.

В ближайшее время семью посетят уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области и следователи.