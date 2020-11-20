Отец похищенного под Владимиром мальчика рассказал о его освобождении

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Семилетний мальчик, считавшийся пропавшим с конца сентября во Владимирской области, был освобожден силовиками с помощью захвата дома похитителя, в котором он держал ребенка. Об этом сообщил отец первоклассника Александр Роговцев.

"По отношению к нам мы не заметили у ребенка никаких изменений, но он испуганный был. Проходил захват, и он испугался. Его держали в самом доме, это глухая деревня, дом практически последний, на отшибе", – сказал Роговцев, которого цитирует ТАСС.

По его словам, в момент захвата в доме находился еще один мужчина, а других детей в нем не было. После освобождения родители привезли мальчика домой в поселок Горки, где мальчик поел сладостей, выпил чай и быстро уснул. В ближайшее время семью посетит уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области и следователи.

Как отметил отец ребенка, мальчик будет находиться дома ближайшее время, вопрос о посещении школы семья пока не обсуждала.

"На Новый год планируем подарить сыну хороший подарок, это будет сюрприз", – добавил мужчина.

Ранее сообщалось, о задержании похитителя, который 1,5 месяца удерживал ребенка. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе, 26-летний подозреваемый психически нездоров.

Семилетний мальчик пропал во Владимирской области 28 сентября. Ребенок возвращался из школы, вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, однако домой он не пришел. Мальчика искали полицейские, а также военные и волонтеры. 19 ноября ребенка нашли живым в 20 километрах от дома в поселке Макариха.