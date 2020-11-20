Омбудсмен рассказал подробности о похитителе ребенка под Владимиром

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Мужчина, который похитил и 1,5 месяца удерживал под Владимиром семилетнего мальчика, психически нездоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Геннадия Прохорычева.

Подозреваемого в похищении ребенка 26-летнего жителя Макарихи задержали.

"Это психически нездоровый человек, пока только это известно", – заявил омбудсмен.

28 сентября семилетний мальчик пропал во Владимирской области. Ребенок возвращался из школы, вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, однако домой он не пришел. Мальчика искали полицейские, а также военные и волонтеры. 19 ноября ребенка нашли живым.

Ранее женщина в Москве пыталась продать своего новорожденного ребенка за 500 тысяч рублей. В отношении 24-летней подозреваемой заведено уголовное дело по пунктам "б" и "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ ("Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").