Неизвестный похитил почти 1 млн рублей с банковских карт москвича

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Банковские карты и телефон похитили у жителя Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.

Известно, что пострадавшим оказался 43-летний москвич. Он обратился с заявлением в полицию.

"В неустановленном месте неизвестный совершил кражу принадлежащего заявителя телефона сотовой связи <...> и банковских карт", – рассказали в МВД.

Там отметили, что стоимость украденного телефона составила около 10 тысяч рублей. Позднее с похищенных карт была списана сумма порядка 1 миллиона рублей.

"Была совершена кража денежных средств на общую сумму 990 тысяч рублей", – подтвердили в полиции.

Там добавили, что по факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Кража".

Ранее лжесотрудница пенсионного фонда похитила у пенсионерки более 2 миллионов рублей. О происшествии в полицию сообщила внучка потерпевшей.