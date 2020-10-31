Лжесотрудница пенсионного фонда похитила у пенсионерки более 2 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве лжесотрудница пенсионного фонда обманным путем выманила у 94-летней жительницы района Теплый Стан крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что о происшествии в полицию сообщила внучка потерпевшей. Она рассказала, что в квартиру к ее бабушке пришла якобы сотрудница пенсионного фонда.

"Под предлогом замены денежных средств она совершила кражу 33 тысячи долларов США, 150 Евро, скрылась. Материальный ущерб составил 2 616 850 рублей, – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу ищут.

Ранее мужчина совершил кражу техники со склада на юге Москвы. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

