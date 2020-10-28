Мужчина украл технику на 600 тыс рублей со склада на юге Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчина совершил кражу техники со склада на юге Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Известно, что в отделение полиции по району Чертаново Южное поступило заявление о краже от индивидуального предпринимателя. Женщина сообщила, что с арендуемого склада на Варшавском шоссе пропала бытовая и цифровая техника. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался знакомый заявительницы, 32-летний приезжий", – сообщили Агентству "Москва" в МВД.

Полицейским удалось выяснить, что злоумышленник сам помог потерпевшей приобрести технику. Преступник имел свободный доступ к складу, что позволило ему совершить кражу.

"По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража", – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что подозреваемый до суда будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее мужчина в Москве похитил 600 тысяч рублей со счета знакомого. Злоумышленник воспользовался моментом в гостях у потерпевшего.