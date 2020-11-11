Москвича задержали по подозрению в краже кольца за 460 тыс рублей у матери друга

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские провели задержание подозреваемого в краже золотого кольца у матери своего друга в Ховрине. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

В полицию с заявлением обратилась 42-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила, что из ее квартиры пропало золотое кольцо, стоимость которого 460 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Флотская. Им оказался 27-летний москвич.

"К сыну заявительницы в ее отсутствие пришли в гости друзья. Один из молодых людей, воспользовавшись удобным моментом, незаметно похитил ювелирное изделие, принадлежащее потерпевшей", – рассказали в МВД.

Следствием ОМВД России по району Ховрино возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый будет ожидать суда под подпиской о невыезде.

"Похищенное найдено и будет возвращено владелице", – подытожили в полиции.

Ранее неизвестный похитил 3,4 миллиона рублей из мешка в квартире пенсионера. Инцидент произошел в квартире на улице Новолесной.