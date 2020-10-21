Ветерану в Москве вернули инвестированные 1,4 млн рублей

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ помог вернуть средства, похищенные у ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

98-летний мужчина вложил полтора миллиона рублей в инвестиционную компанию, которая предлагала выгодные проценты. Позже пенсионер захотел вернуть средства, но ему отказали. Об этой истории рассказали в эфире одного из федеральных телеканалов.

Представители СК РФ провели проверку с целью выявить все обстоятельства произошедшего. В конечном итоге,ветерану вернули вложенные деньги в полном объеме.

В начале сентября в Москве украли средства со счета пенсионера. По словам мужчины, неизвестный неустановленным способом снял 1 миллион 250 тысяч рублей.

