Ветерану в Москве вернули инвестированные 1,4 млн рублей

Фото: СК РФ
Следственный комитет РФ помог вернуть средства, похищенные у ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
98-летний мужчина вложил полтора миллиона рублей в инвестиционную компанию, которая предлагала выгодные проценты. Позже пенсионер захотел вернуть средства, но ему отказали. Об этой истории рассказали в эфире одного из федеральных телеканалов.
Представители СК РФ провели проверку с целью выявить все обстоятельства произошедшего. В конечном итоге,ветерану вернули вложенные деньги в полном объеме.
В начале сентября в Москве украли средства со счета пенсионера. По словам мужчины, неизвестный неустановленным способом снял 1 миллион 250 тысяч рублей.