В Минтруде считают заниженным прожиточный минимум пенсионера в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прожиточный минимум пенсионеров в Российской Федерации занижен, ситуацию исправят с помощью новой методики расчета. Об этом рассказала замминистра труда Ольга Баталина, передает РИА Новости.

"И если вы сейчас в расчетном соотношении посмотрите, то вы увидите, что сегодня прожиточный минимум пенсионера, среднедушевой прожиточный минимум составляет порядка 81,5–82%", – сообщила Баталина.

По словам заместителя министра труда, по новой методике соотношение достигнет 86%. Баталина обращает внимание, что в будущем получится исключить снижение прожиточного минимума. Сейчас его величина связана с изменениями цен на продукты, уточняет она.

Кроме того, МГД приняла закон об установлении величины прожиточного минимума пенсионеров.

Ранее в России вступили в силу обновленные правила получения пенсии. При этом пенсионеры вправе по-прежнему сами выбирать способ получения пенсии, рассказали в министерстве.