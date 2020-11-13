СК будет просить об аресте матери за попытку продать новорожденного сына в Москве

Фото: СК РФ

Женщина в Москве пыталась продать своего новорожденного ребенка за 500 тысяч рублей. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

В отношении 24-летней подозреваемой заведено уголовное дело по пунктам "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ ("Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). В следствии намерены ходатайствовать об аресте фигурантки, отметила Иванова.

По версии следствия, девушка искала своему новорожденному сыну приемных родителей. Соответствующее объявление она разместила в интернете. Когда предполагаемые родители нашлись, она попросила за ребенка 500 тысяч рублей.

Встреча подозреваемой с покупательницей была организована рамках оперативных мероприятий. Молодая девушка отдала ребенка, получила деньги и написала расписку. Сразу после этого ее задержали.

Ребенка доставили в детское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Сама девушка объяснила свой поступок сложной жизненной ситуацией.

Ранее жительница Красноярска продала своего ребенка семейной паре за 25 тысяч рублей. Женщина договорилась о сделке, когда была беременной.

