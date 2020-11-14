Сергунина: "Активный гражданин" с 2014 года помогает в поиске пропавших людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные власти стараются помогать благотворительным и некоммерческим организациям, создавая для них дополнительные возможности, в том числе на базе цифровых сервисов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина на онлайн-встрече с представителями благотворительного сообщества города, передает портал мэра и правительства Москвы.
Она напомнила, что, к примеру, городской проект "Активный гражданин" с 2014 года сотрудничает с добровольческим поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт". В проекте зарегистрированы 4,5 миллиона пользователей, и те из них, кто живет или работает в зоне поиска пропавшего человека, получают информацию о нем.
По словам Сергуниной, это расширяет возможности волонтеров, а значит, может помочь спасти чью-то жизнь. Таким образом за время сотрудничества было разослано 313 ориентировок. Только в этом году участникам проекта направили 67 ориентировок.
Всего с начала года в отряд "Лиза Алерт" поступило 2,3 тысячи заявок на поиск людей в столице. Свыше двух тысяч человек нашли.
Также Сергунина рассказала о новом благотворительном сервисе, который появился на портале mos.ru 16 октября. Пользователи сайта могут в максимально удобном формате перечислить любую сумму на доброе дело. Сделать пожертвование можно в разделе "Мои платежи".
Ранее Наталья Сергунина сообщила, что более тысячи переводов на благотворительность сделали москвичи с помощью онлайн-сервиса, запущенного на mos.ru 16 октября. Таких переводов поступает в три раза больше, чем самостоятельных пожертвований. Их средняя сумма сейчас составляет более 200 рублей.
Заммэра отметила, что Москва активно поддерживает благотворительные организации, – в этом году они получили более 300 миллионов рублей, в том числе 67,7 миллиона рублей, выделенных благотворительным проектам в рамках конкурса грантов мэра для НКО.
Наталья Сергунина рассказала о развитии нового благотворительного сервиса
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