Путин встретился с экс-президентом Казахстана Назарбаевым

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин провел встречу с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Кадры опубликованы в телеграм-канале Кремля.

Встреча прошла в столовой кремлевских апартаментов президента РФ. Предыдущая встреча Путина и Назарбаева прошла 29 мая 2025 года.

Ранее российский лидер посещал Бишкек, где его встречал президент Киргизии Садыр Жапаров. По итогам встречи Россия и Киргизия подписали семь документов. В их число вошло совместное заявление президентов об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.

Помимо этого, были подписаны Протокол о внесении изменений в Договор о развитии военно-технического сотрудничества между РФ и Киргизией, Соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения между правительствами двух стран, а также о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.

