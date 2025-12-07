Форма поиска по сайту

07 декабря, 18:01

Политика

Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в Парламентской ассамблее ОДКБ

Фото: 123RF.com/hodim

В Москву прибыла делегация из Казахстана для участия в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщается на сайте Госдумы.

На сайте отмечалось, что 7 декабря в столицу уже прибыли делегации из Белоруссии, Таджикистана и Ирана. Кроме того, в Москве уже встретили представителей Казахстана во главе с председателем Мажилиса парламента Ерланом Кошановым.

8 декабря на площадке Госдумы пройдут совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ. Мероприятие проведет председатель Госдумы и ПА ОДКБ Вячеслав Володин.

В повестку обсуждения включены ключевые вопросы сотрудничества: гармонизация законодательства государств-членов организации и совместное противодействие вызовам в зоне ответственности ОДКБ. Кроме того, участники рассмотрят проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.

Ранее сообщалось, что в Москве 11 ноября 2026 года пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также Владимир Путин предложил провести международный экспертный форум, который будет посвящен тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности.

