Путин заявил, что следующий саммит ОДКБ пройдет 11 ноября 2026 года в Москве

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин рассказал, что следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет 11 ноября 2026 года в Москве.

Также в преддверии саммита президент РФ предложил провести международный экспертный форум, который будет посвящен тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. По его словам, в условиях геополитической напряженности странам – участницам ОДКБ важно продвигать свои интересы на мировой арене.

Кроме того, глава государства рассказал о планах России начать подготовку совместной антитеррористической стратегии ОДКБ. Путин отметил, что Москва продолжит совместно с партнерами выявлять и ликвидировать международные террористические группировки, а также пресекать каналы их финансирования.

"Будем стремиться сделать все необходимое для дальнейшего решительного противодействия экстремизму", – сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

Также президент предложил странам – участницам ОДКБ программу оснащения коллективных сил современным вооружением и техникой, которые уже доказали свою эффективность в военных действиях. Он пообещал, что Россия продолжит сотрудничество с союзниками в укреплении военного потенциала стран. Кроме того, Москва сосредоточит усилия на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами.

Путин 25 ноября прибыл с госвизитом в Киргизию, где провел переговоры с лидером республики Садыром Жапаровым. Российский лидер также планировал посетить заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое проходит в Бишкеке.

На встрече с Жапаровым Путин отметил, что Москва с удовлетворением констатирует, что Бишкек является стабильным и надежным партнером с внутриполитической точки зрения. Это одно из основных условий для будущего развития торгово-экономических и инвестиционных связей.

