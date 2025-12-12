Форма поиска по сайту

12 декабря, 09:46

Город

Утвержден проект планировки для создания высотного парка на месте столичного монорельса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти утвердили проект планировки территории для организации высотного парка на месте Московского монорельса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Площадь территории в границах утверждения проекта планировки составляет 82,4 гектара, что даст основу для масштабной трансформации устаревшей инфраструктуры и формирования нового центра притяжения жителей и гостей столицы", – отметил Ефимов.

Он напомнил, что на месте монорельса появится первый в стране круглогодичный парк на высоте 6 метров. Его протяженность составит 4 километра, что позволит создать пешеходный маршрут от Тимирязевского парка до Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина.

"Это будет уникальная и современная зона для прогулок и занятий спортом. Для пробежек здесь появится дорожка протяженностью 4 километра", – добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вместо бывших станций монорельса, от "Тимирязевской" до "Выставочного центра", появятся двухэтажные павильоны с местами для мастер-классов, проведения лекций, размещения кафе и других заведений.

Кроме того, появление парка даст жителям районов Останкинский, Бутырский, Марфино, Тимирязевский и Алексеевский возможность строить еще больше удобных маршрутов и предоставит еще больше мест для занятий спортом, прогулок и отдыха.

"Парк сделает городскую среду целостнее, комфортнее и интереснее, обеспечивая качественные локации для досуга", – добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Московский монорельс завершил свою работу 28 июня 2025 года. Как рассказывал Сергей Собянин, уникальный высотный парк появится в 2027 году и свяжет несколько районов Москвы, где проживают более 300 тысяч человек. При этом 5 из 6 станций будут сохранены и трансформированы, а в самом парке можно будет увидеть 2 состава монорельса.

