Участок монорельса "Тимирязевская" – "Выставочный центр" будет отреставрирован

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Участок московского монорельса от станции "Тимирязевская" до станции "Выставочный центр" планируется отреставрировать, заявил директор "МосТрансПроекта" Владимир Титов в беседе с журналистами.

"Участок от станции "Выставочный центр" до станции "Улица Сергея Эйзенштейна" будет демонтирован. Работы уже ведутся и уже сейчас открыт вид на красивый главный вход ВДНХ", – добавил он.

При этом от "Тимирязевской" до "Выставочного центра" включительно идет демонтаж навесного оборудования для движения поездов, а также внутренних интерьеров и отделки освещения. Это нужно для того, чтобы можно было начать обустраивать современное парковое пространство.

Сами станции сохранят, включая эскалаторы, лестницы и лифты. Здесь предусмотрят не только отдельные пространства для досуга, но также добавят новые лестничные спуски для входа в будущий парк.

По словам Титова, архитектурная концепция создания парка на месте монорельса в настоящее время еще разрабатывается. Ожидается, что его длина составит 4 километра, парк будет находиться на высоте порядка 6 метров.

"В парке будет создано пространство как для прогулок жителей, туристов, с зонами озеленения, с навесами от непогоды, со скамейками, с подогревом в холодное время года, так и для спортсменов будут созданы беговые дорожки", – отметил он.

Длина беговой дорожки составит 4 километра. Проводить здесь занятия смогут как жители соседних районов, так и приезжающие на эту точку.

"Также будут установлены питьевые фонтанчики, для озеленения будут использоваться обогревы в холодное время года", – добавил Титов.

Столичный монорельс прекратил свою работу 28 июня, а идею создания на его месте природной зоны поддержали свыше 71% участников проекта "Активный гражданин". Парк займет 40 тысяч квадратных метров, а несколько вагонов оставят как историческое напоминание. Открыть новую природную территорию планируют уже в 2027 году.