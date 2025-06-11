Историк Москвы Смирнов поддержал создание нового объекта на месте монорельса

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Преобразование монорельса в столице является разумным решением, рассказал Агентству "Москва" историк города, главный редактор журнала "Московское наследие" Филипп Смирнов.

По словам собеседника агентства, различные проекты строительства монорельса в стране и конкретно в Москве появлялись на протяжении всего прошлого столетия, в их числе спецполигон для шаропоезда около ВДНХ и монорельс в Парке Горького в 1930-е годы. Реализовать проект транспортного монорельса удалось лишь в 2004 году, когда международная "лихорадка" на этот вид транспорта прошла.

Кроме того, в начале XXI века появилась обратная тенденция: многолетний опыт эксплуатации выявил недостатки монорельса. Среди них сложность масштабирования, скоростные ограничения, низкая вместимость вагонов и большие затраты на обслуживание эстакад, отметил Смирнов.

Он уточнил, что в настоящее время в мире закрыто около 50% когда-либо действующих монорельсов, поскольку при нынешнем уровне развития технологий сохранять его в текущем виде невозможно. Кроме того, подчеркнул эксперт, преобразовывать монорельс нет смысла, поскольку это дорого и не решит проблем города.

Историк считает, что на месте Московского монорельса должен появиться новый объект. По его мнению, это правильно для мегаполиса.

В Москве проходит голосование о создании первого в РФ прогулочного парка в воздухе, который может появиться на эстакадах монорельса. Там планируется организовать зону с цветниками и аллеями, обустроить прогулочный маршрут и беговую дорожку.

Эту инициативу поддержал архитектор Олег Шапиро. С его слов, новый парк может стать стимулом развития близлежащих районов.