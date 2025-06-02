"Активные граждане" определят будущее Московского монорельса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Голосование о создании на северо-востоке Москвы первого в России прогулочного парка в воздухе началось в проекте "Активный гражданин". Его могут построить на эстакаде Московского монорельса, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На высоте монорельса предлагается сформировать зону с цветниками, аллеями, кафе, прогулочным маршрутом и беговой дорожкой. При этом предполагается сохранить несколько вагонов и историческую конструкцию объекта, укрепить его несущие конструкции и обновить инженерные коммуникации. Согласно проекту, территорию осветят, для безопасности установят ограждения и систему видеонаблюдения, а также ограничат доступ на самокатах.

Монорельс в Москве заработал в ноябре 2004 года. Однако он не смог стать полноценной частью столичной инфраструктуры и к настоящему времени устарел.

Ветка монорельса не была технически связана с линиями метрополитена, жители не могли быстро пересесть на станции подземки. За последние 10 лет поток пассажиров на монорельсе уменьшился в 10 раз, а интервалы движения поездов увеличились до 30 минут. На сегодняшний день им пользуются около 2 тысяч человек в сутки, большая часть из которых является туристами.

Москвичи используют метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и третий Московский центральный диаметр (МЦД-3), а станция метро "Фонвизинская" в 2016 году решила проблему перехода через железнодорожные пути.

Кроме того, эксплуатация объекта оказалась убыточной для города, а его конструкциям и подвижному составу необходимо обновление. Однако вагоны подобного типа не производятся, аналогов нет, а выпуск новой партии обойдется в более чем 20 миллиардов рублей. Помимо этого, себестоимость поездки одного пассажира оценивается в примерно 1,5 тысячи рублей, что почти в 20 раз выше себестоимости проезда в метро.

В рамках комплексного обследования состояния монорельса специалисты Российского университета транспорта обнаружили его ненадежность. После этого НИИ "Мостранспроект" предложил сделать из него современный круглогодичный зеленый парк, который может стать новой достопримечательностью города.

Ранее Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы города на 2025 год.

Власти продолжат развитие инфраструктуры метрополитена и подготовятся к запуску первого беспилотного поезда метро. Также планируется расширение трамвайной сети и реализация третьего, финального этапа запуска первого в России беспилотного трамвая.

